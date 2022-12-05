五甲商圈生活機能成熟、聯外交通便利。（柯宗緯翻攝）

住戶在家出聲就能聲控家電，十分便利。（柯宗緯翻攝）

「悦讀VIP」基地1分鐘可上國道1號，步行10分鐘可到未來捷運黃線Y21站。圖為3D模擬圖。（柯宗緯翻攝）

高雄逐步產業轉型，從半導體S廊帶創造房市話題利多，近期五甲產業園區計畫有意打造「高雄矽谷」，也被視為後勢看漲。專家分析，受惠於城市轉型，未來五甲產業園區可望成為東高雄另一個發展核心，房價易漲難跌。

高雄未來以「一核雙心三軸」為空間發展架構，根據高雄市長陳其邁日前施政報告中指出，五甲產業園區面積約91公頃，東臨鳳山溪、西以中山高、五甲一路為界，南至保安二街，北達國泰路一段。一旦都市計劃變更通過後，將以產業專區概念發展。

而依據產業創新條例推動，區域至少20、30％可做住宅、公園綠地等支持性設施，適合生活與工作，預計將把五甲產業園區打造為「高雄內科」。

此外，五甲產業園區緊鄰捷運黃線，黃線預計2028年完工，行經五甲一路、五甲二路等重要交通幹道，可快速連結大五甲地區核心地段，紓解核心區壅塞車流，並與紅線交會，方便抵達左營高鐵、美麗島生活圈、巨蛋商圈等區域。

而在國道7號拍板定案後，未來大車可直接上國道7號，大幅紓解產業車流，除促進高雄產業運輸貨流順暢，更一舉把國道1號轉為生活系統使用的國道道路，有效分散車流。

高雄市調協會榮譽理事長謝俊正分析，五甲產業園區緊鄰五甲商圈，周邊最直接受惠的區域就是五甲，當地為早期開發生活圈，生活機能成熟、聯外交通便利，五甲產業園區開發後，串聯捷運黃線，將引進更多就業人口，創造大量就業機會，帶動城市轉型與土地活化。

龐大人口紅利與產業建設雙重加持，吸引建商搶進五甲推案。近期詢問度超高的「悦讀VIP」位鳳山五甲商圈、77重劃區間，生活機能佳，基地1分鐘可上國道1號，步行10分鐘可到未來捷運黃線Y21站，離88快速道路也不遠，可以快速銜接南北高雄，聯外交通相當便利。

該案全案導入智慧住宅概念，大廳門禁裝設「人臉辨識」智能門禁系統，室內同時結合聲控、APP，可以控制燈光、防盜、智能家電等，結合住家緊急供電設計、感應式電子信箱，希望能帶給住戶全新的智能生活模式。