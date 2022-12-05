新北市經發局今在陶博館舉行「鶯歌T.I.M.E.成果展示暨鶯歌嘉年華活動宣傳記者會」，除了展現業者導入AI、開發特色商品的成果，也宣布本月17、18日將連續2天舉辨 「鶯歌嘉年華」活動。（蔡雯如攝）

為了協助鶯歌陶瓷產業轉型，新北市去年起推動鶯歌產業風貌創新計畫，今在陶博館舉行「鶯歌T.I.M.E.成果展示暨鶯歌嘉年華活動宣傳記者會」，除了展現業者導入AI、開發特色商品的成果，也宣布本月17、18日將連續2天舉辨 「鶯歌嘉年華」活動，帶動地方商圈和鶯歌陶瓷產業發展。

經發局長何怡明表示，鶯歌嘉年華是地方年度盛事，現場有特色市集、手作DIY、特色輕旅行，並串聯周邊店家提供商品優惠，今年以「鶯歌陶好你」為主題，擴大「陶好市集」活動，邀請超過40家在地業者展售，希望將在地產業結合觀光旅遊，將鶯歌文化和商品推向市場。

何怡明說，現場也推出4款限定陶好禮盒，以及商圈消費抵用券，本月5日起將以不到市價4折的優惠價開放預購，完成預購後可在鶯歌嘉年華活動當天取貨，DIY和輕旅行活動也會在6日中午12時開放報名，邀請民眾體驗鶯歌之美。

另外，新北市近年也積極推動三鶯文創整合計畫，形塑藝術文化廊帶，為了強化在地產業的競爭力，經發局也推動鶯歌產業風貌創新計畫，透過技術諮詢(Technology)、創新研發(Innovate)、市場拓展(Market)和培訓提升(Elevate)的T.I.M.E.模式，協助陶瓷產業升級轉型，

在技術諮詢部分，市府提供諮詢服務，協助業者爭取政府資源，目前成功輔導駿騰藝品公司申請經濟部「推動中小企業城鄉創生轉型計畫(SBTR)」A類88萬元；創新研發部分，市府也協助陶聚、榮昌陶藝業者運用AI運算模擬與大數據分析，縮短商品研發時間，提升產品附加價值。

在市場拓展方面，市府也與榮昌陶藝坊、陶聚、安達窯、駿騰、弘鶯陶、台華窯等6家業者共創特色商品，並辦理創意培訓課程與技術交流工作坊；培訓提升部分則著重業者數位通路及拓展行銷能力，現已開辦11場次，吸引超過350家次業者參與。

經發局補充，「2022鶯歌藝術季」同樣將在近期開跑，將以「聚、唱、聽、樂」為主軸，匯集陶藝、美術、音樂、設計、流行文化，展現鶯歌多元融合。