高雄57歲邵姓退休女警月前見手機有投資訊息，聲稱穩定獲利10％，於是依照「理專」指示下載APP投資虛擬貨幣泰達幣(USDT)，因初期投資10萬確實有獲利，於是將退休金陸續投資進去，直到想出金時卻發現帳戶登不進去，驚覺受騙報警，共計大部分退休金1200萬元全被騙光，目前警方正在全力追查當中。

時間回溯到今年6月30日下午2時許，邵女在家滑手機時，看見疑似前理專分享投資穩定獲利10％訊息，於是主動向對方聯繫並加入投資群組，由於群友不時在群組分享獲利訊息，於是邵女心動加入投資，透過理專介紹，下載APP投資泰達幣。

在投資初期，邵女匯了10萬元，因有獲利，於是陸續將大部分退休金拿來投資，共計投資達1200萬元。

直到9月5日，邵女要出金時，發現APP輸入帳戶後無法登入，於是聯絡理專求助，但理專隨即將她封鎖，邵女驚覺受騙，並於當日中午前往新興分局中山路派出所報案，派出所受理後，依單一窗口管轄規定，於9月8日轉三民一分局接辦。

據了解，邵女在三民一分局防治組服務多年，與同事們相處融洽，並於數年前退休，當分局同事知道邵女遭詐後，都感到相當震驚。而詐騙集團部分，警方正全力追查當中。