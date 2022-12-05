中國大陸比亞迪五日表示，計畫將於明年初第一次在日本開賣純電動車款，也凸顯這家全球最大的電動車製造業者，正把旗下電動車疆域擴點到全世界各地的企圖心。

比亞迪表示，將從明年元月31日起，在日本推出一款名為ATTO 3純電休旅車，續航力道為485公里，售價440萬日圓，約32,735美元。相較之下，日產汽車Leaf標準型車款可開322公里，只開價370萬日圓。

據悉，最晚在2023年底之前，比亞迪在日本還會再推出兩種車款。至於最晚在2025年底以前，還要在日本增設百餘家經銷商。其實現在在日本，油電混合動力車種要比純電更受歡迎。不過，在比亞迪與德國福斯等國際車商大舉進軍下，日本電動車的後市可為。

比亞迪日本分公司指出，元月底時只會有22個城市有設點販售，希望不久的將來可以遍布到全日本47個都道府縣。另外，日本各大車商對電動車研發似乎不太積極，也令環保人士頗有微詞。

以豐田汽車為例，五月曾以只在日本地區，用租賃方式推出首款量產純電bZ4X。在這張十年期的合約中，頭四年每月租用費為106,700日圓。不過，由於發生安全上的瑕疵問題，在推出不到兩個月就被迫召回徹底檢查。之後到了十月，才又再次量產。