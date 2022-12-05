基隆市警察局交通隊表示，12月1日起啟用的科技執法，第一天就開出456張罰單。（基隆市警察局提供／張志康基隆傳真）

基隆市警察局針對市內易肇事路段新設4處科技執法，自12月1日起正式啟用，啟用首日，偵測到456件違規，以中正路與信一路口312件最多，警方將針對違規車輛從嚴審核後製單舉發。

基隆市警察局表示，由於先前在仁二路與愛一路口設置科技執法相關設備後，對降低事故發生率有正面助益，因此在全市四處路口，包括中正路與信一路口、中正路與義一路口、水源路與源遠路口，及八堵路127巷口（八堵火車站）設置了科技執法設備，偵測項目包括違規轉彎、違規迴轉、違規跨越雙白線、闖紅燈及機車行駛行人穿越道，並於12月1日正式啟用。

基隆市警察局交通警察隊表示，該4處路口110年全年度總計發生87件交通事故，造成61人受傷，因此建置科技執法設備，期能降低交通事故發生。

科技執法啟用首日，已偵測到456件違規，以中正路與信一路口312件最多，八堵路127巷口（八堵火車站前）73件次之，中正路與義一路口有50件，水源路與源遠路則有21件；違規態樣以不遵守道路交通標誌、標線、號誌指示230件最多，違規迴轉59件次之，警方將針對違規車輛從嚴審核後製單舉發。

基隆市交通隊指出，依據「道路交通管理處罰條例」規定，違規轉彎及迴轉、跨越雙白線、機車行駛行人穿越道將處600元以上1800元以下罰鍰，不遵守道路交通標誌、標線、號誌指示將處900元以上1800元以下罰鍰，闖紅燈將處1800元以上、5400元以下罰鍰。呼籲用路人行車務必遵守交通規則，切勿貪圖自身方便而任意違規，荷包失血事小，發生交通事故將更得不償失！