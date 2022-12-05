水源國小口腔保健親子共學課程。（陳育賢攝）

新竹市水源國小推動校園口腔保健有成，今年以「督導潔牙有一套，牙線口訣記得牢」為主題，拍攝潔牙微電影，將繁複的牙線操作技巧改編成簡單好記的Rap口訣，深受評審青睞，榮獲教育部國民及學前教育署與牙醫全國聯合會辦理「2022年全國國小學童潔牙微電影比賽」銅牌獎。

代理市長陳章賢表示，新竹市作為兒童城市，市府重視孩童健康，近年投入1600萬元推動學童健康促進計畫，包含視力保健、口腔衛生、菸害防制、性教育、健康體位及正確用藥等議題不斷扎根，營造健康校園氛圍，自2015年起共5度獲教育部頒發健康促進學校優等縣市，讓學生的健康素養不再是口號，而是落實在生活行動中。

水源國小3年級學生曾心亮去年首度參與拍攝全國國小潔牙微電影，為學校拿下金牌獎，今年則化身特派小牙醫，報導校內推動督導式潔牙成果，再為學校拿下銅牌、最受歡迎演員獎。

曾心亮說，拍片很累，要背很多台詞、不停重來，但過程也很好玩，自己也從中學會操作牙線，這次獲獎爸媽都很開心，希望以後還有機會可以再參加。

校長陳桂里指出，水源國小積極推動口腔保健，除介入策略外，學校也特別擅長使用影音，創作大人和小孩都喜歡的衛教影片，不僅吸睛，也讓孩子有機會在媒體上展現自信，健康策略結合媒體素養，有效使齲齒率大幅下降。

他說，水源國小近年屢屢獲獎，創造出不少優質的校園健康小主播，此次參賽影片也是由學生擔任主角，影片雖然只有短短2分多鐘，卻能具體傳遞潔牙重要性。

護理師應友貞則表示，口腔關係著孩子全身性的發育與心理健康，必須從小扎根，使用牙線棒固然方便，卻有一定的限制，為了改善大家對捲軸式牙線的操作恐懼，所以學校編寫了口訣，並透過曾心亮同學的示範，讓牙線操作簡單化、輕鬆化，學校也會持續重視孩子的健康素養，創造優質的學習環境。

教育處指出，水源國小自2019年起連續3年榮獲健康校園小主播第1名殊榮，並在口腔議題上，積極整合行政團隊，加上班級老師協助，除了在校的督導式潔牙外，返家後的親子共學更是功不可沒，家長的鼓勵使學生更認真完成潔牙，成為學校推動潔牙活動的最佳助力。