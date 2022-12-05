英國美聲天后莎拉布萊曼（Sarah Brightman）相隔5年再度來台開唱，將在台北、台中、高雄、屏東舉行、巡演，首次把「聖誕派對演唱會」帶來亞洲，與台灣歌迷提前共度最浪漫、溫馨的聖誕佳節，本月17日也將再度唱進台北小巨蛋，但經紀公司得知她在小巨蛋演出時，場外承租給廠商擺放的耶誕樹掛著女性私密保養品牌，覺得會被認為有相關甚至類代言之嫌，要求台灣主辦方向場地表達不滿，小巨蛋對此表示是按照正常承租程序無法取消。

演唱會主辦方寬宏藝術表示，台北小巨蛋戶外廣場依照正常程序以每日4萬元租金的價格，承租給廠商擺放耶誕樹，更將於本月12日至30日開始擺放，不過因為樹上掛著女性私密保養品牌，讓莎拉布萊曼經紀公司得知後，感到非常不悅，會被認為有相關甚至類代言之嫌，主辦方寬宏藝術也已向台北小巨蛋提出反應，但小巨蛋也是照正常程序承租給廠商，所以無法取消，也是非常無奈，寬宏藝術深表遺憾，只能接受並與經紀公司不斷溝通。

莎拉布萊曼上個月底已在日本東京開唱，久違的亞洲巡演，吸引歌迷爭相朝聖。除了帶來充滿聖誕氣息的歌曲〈聖母頌〉、〈平安夜〉、〈我相信有耶誕老公公〉，也不忘演唱成名曲〈歌劇魅影〉、〈吿別時刻〉，完美高音演繹展現寶刀未老功力，讓歌迷聽得如癡如醉，結束紛紛起立鼓掌超過1分鐘，主辦單位近日也公開東京演出完整曲目，讓歌迷朋友能夠搶先複習，也不少網友大喊期待，本次來台也誠意滿滿，全台四地演出，莎拉布萊曼表示要給大家一個難忘的聖誕佳節回憶，節目詳情請洽寬宏售票。