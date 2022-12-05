周董（右）昨現身台上力挺好友JJ開唱。（JFJ Productions提供）

JJ一連2場演唱會昨圓滿落幕。（JFJ Productions提供）

林俊傑（JJ）的「JJ20世界巡迴演唱會」4日第二場，邀來樂壇超大咖好友周杰倫（周董）同台，JJ演唱〈可惜沒如果〉時周董意外現身台上，讓滿場2萬多位觀眾驚訝不已、尖叫聲直達天際，曲畢JJ大喊：「這麼冷的夜晚，是不是都值得了！」難得哥中之哥到場力挺，JJ忍不住撒嬌問周董，之前創作〈說好不哭〉與五月天阿信合作，為什麼不找他唱，吃味模樣相當逗趣。

2位好友私交甚篤，JJ曾在2017年周杰倫「地表最強」演唱會台北站第2場擔任嘉賓，這回由周董作客JJ，提及之前去JJ故鄉新加坡錄《周遊記》時受到林媽媽照顧，周董打算唱台語歌〈雙人枕頭〉送林媽媽，JJ笑說媽媽都唱周董的歌，接著話風一轉表示：「杰倫，其實我一直有點在意一件事情，其實我很在意這些年你都沒有找我合作，你之前寫了一首歌，我聽到的時候就覺得其實滿適合我唱，但你沒有找我唱，你找了另一位朋友唱。」

周董裝傻唱問JJ想取代小哥合唱〈千里之外〉？還是張惠妹的〈不該〉？還對JJ說：「你跟我合唱要扮女裝啊？」全場爆笑連連，JJ乾脆坐到鋼琴前彈奏周董與五月天阿信合唱的〈說好不哭〉，2人隨後在台上對唱該曲，間奏時周董問JJ：「下次是不是要找阿信一起來唱？」JJ回：「今天你先啊，下次再3人一起。」全場歌迷沸騰不已，JJ也開心直呼「我真的受寵若驚，謝謝兄弟力挺」。

JJ首度在桃園國際棒球場開唱，也是他出道近20年第一次舉辦戶外演唱會，沒想到昨晚天候不佳，現場雨勢忽大忽小，也因此相較於第一場演出，JJ說話橋段少了許多，寵粉的他擔心歌迷著涼，不想拖延演出時間，還暖心問候大家冷不冷，頻頻提醒：「大家要用外套把自己包緊一點，小心不要著涼了喔，大家要健健康康、過好每一天，才能做最好的自己。」尾聲，JJ帶著全場大合唱，用〈偉大的渺小〉、〈一定會〉等歌為演出劃下完美句點；接下來，JJ將於18日移師馬來西亞「武吉加里爾國家體育場」舉辦演唱會。