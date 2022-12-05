外傳副總統賴清德已經向蔡英文總統表達決定扛起黨主席大樑，全力為2024總統大選備戰。賴的子弟兵、立委林俊憲表示，目前贊成與反對的聲音都有，現在賴應該要更廣泛的傾聽、跟黨內同志坐下來談，檢討敗選的原因、了解民眾對民進黨的期待。

林俊憲表示，賴清德跟總統見面，是否有談及要參選黨主席的事情，這些細節他並不清楚，不過是否要參選黨主席，贊成反對的聲音都有，賴清德也應都有聽到。

林俊憲認為，賴現在應該要做的，就是更廣泛地傾聽，以及跟黨內的中壯世代的重要同志坐下來談，好好地來討論目前這種敗選後的狀況，檢討我們失敗的原因，了解到民眾對我們黨的期待。

林俊憲說，是否要參選，他認為現在並沒有一個確定的答案，不過這個也是賴清德的一個責任，贊成跟反對的聲音他都聽到了，他也都了解，他必須要做一個綜合性的思考，到底要怎麼做，對黨未來是最好。

至於賴清德會不會參選2024年的總統大選，林俊憲指出，敗選後的局勢，對民進黨來說，是非常困難以及巨大的挑戰，黨內的同志如何大家再重新整隊，如何再團結面對未來的挑戰，以及我們的支持者大家對民進黨以及對賴清德個人的期許「我想賴副非常清楚，也聽到很多聲音，我認為他會做整體思考，他應好好做準備，全心全意為未來努力。」

民進黨立委許智傑也說，如果賴清德有表示要角逐黨主席的話，他也蠻贊同的，因為這個主席是要承擔、要檢討、改進再出發，所以希望凝聚全黨的共識，一起為民進黨努力。