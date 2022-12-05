國際設計圈年度盛會「2022金點設計獎頒獎典禮」近日閉幕，最高榮譽「年度最佳設計獎」，由新竹市大坪頂納骨塔「永恆之丘」從全球30個國家、近8000件作品中脫穎而出，勇奪空間設計類年度大獎。

代理市長陳章賢表示，永恆之丘透過設計力導入顛覆傳統陰冷的納骨塔印象，透過美感美學超脫生死離別的憂傷，此次永恆之丘獲頒金點設計年度大獎，是繼今年獲德國紅點設計獎後，再度榮獲國際設計大獎肯定，也凸顯了市府近年在城市美學與創意上的用心與努力。

陳章賢說，為紓解塔位不足及考量過去大眾普遍對納骨塔的印象充滿陰暗及恐懼感，因此，自前市長林智堅、前副市長沈慧虹任內，帶領市府團隊攜手建築設計師，新建竹市第4座納骨塔，增加4萬餘個塔位，並改造納骨塔成為親近的空間，不再是鄰避設施，透過設計美學傳遞生命永恆的意義，提供逝者優質的長眠環境，生者也能利用美好空間思念親友。

「2022金點設計獎頒獎典禮」由民政處長顏章聖代表出席領獎，他說，新竹市近年來致力將設計力導入許多公共建設，獲得市民與眾多設計大獎肯定，而「永恆之丘」將設計精華融入納骨塔，讓外觀自然呈現如同花瓣一般層層綻放的美感。他笑稱，雖然俗話說，婚姻是戀愛的墳墓，但因為這個空間實在相當美觀，現在也有許多新人預約來永恆之丘拍照。

顏章聖表示，永恆之丘為全國唯一以無梁柱設計工法，導入清水模、天井的納骨塔，整體空間通透開放，藉由無死角的空間安排，驅散人們的恐懼，打造開放、光線流動的空間，讓人們以樂觀的態度看待死亡與失去，不再著眼於落失，而是想念著與逝者所曾經擁有的珍貴回憶。

民政處表示，永恆之丘由behet bondzio lin architekten林友寒建築師、十彥建築師事務所林彥穎建築師操刀，清水模外觀、室內採無梁柱工法，為全台唯一天井設計的納骨塔，過去已連續獲得國家卓越建設獎，德國紅點設計獎、公共工程委員會金質獎以及金點設計獎肯定，完美將設計力與美學融入納骨塔，打破既定冰冷的印象，讓生者步入永恆之丘時感受到永恆的意義。