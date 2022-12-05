大陸廣東湛江一名林姓女大生，對美甲有興趣，課餘找專業老師上課，學成後在宿舍替同學做美甲賺生活費，沒想到生意愈做愈好，讓她每個月都有超過1萬元人民幣的收入（約新台幣4萬3000元），讓她有了自己的店面，還買了人生第一輛車，超強生意頭腦，讓網友狂讚。

綜合陸媒報導，林姓女大生表示，之前每個月都會做美甲，上大學後決定自己來學，她找專業老師上課，還買了各種器具、指甲油等，在宿舍替同學做美甲賺生活費，雖然一開始客源不多，她仍不放棄，隨著技術愈來愈好，名氣也越來越高，不少同學找她做指甲，平均每個月都有超過1萬人民幣的收入（約新台幣4萬3000元）。

林姓女大生指出，她把賺來的錢存下來後，在外面開了一間屬於自己的美甲店，還買了喜歡的車，她開心地說，「可以做自己喜歡的工作，買自己喜歡的東西，真的很滿足。」同時也慶幸自己當初沒有放棄、堅持夢想，才有今天的成就。

消息曝光，網友紛紛大讚，「上學還能賺錢，太有頭腦了」、「這說明她是有創業頭腦，不是大學死讀書的」、「厲害，沒畢業就完成了畢業以後的工作」、「賺錢這個能力真不是學就能學會的」。