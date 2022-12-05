台鋼雄鷹進軍中職首次擴編選秀名單出爐，從其他5隊中各挑1人，包含1投、1捕、2內野、1外野手，台鋼領隊劉東洋表示，綜合球員未來性及球團期待值，加上對現有台鋼球員產生刺激、競爭效果，最終名單確實有符合球團需求。

首次擴編選秀台鋼從5支球隊中各挑1人，台鋼挑走杜家明（中信兄弟）、洪瑋漢（味全龍）、張喜凱（樂天桃猿）、胡冠俞（富邦悍將）及張肇元（統一獅）。

劉東洋表示，除了胡冠俞外，其他選手在2年後年紀都約落在30歲前後，符合球隊2年後進到一軍期待的年齡，5位球員首位分布投、捕、內、外野，主要是也考量對現有台鋼選手產生競爭力，同時也符合球團強化中線的編成戰略思考。

這次擴編選秀名單除了考量球員技術及功能性外，也考慮到球員在母隊的出賽狀況，劉東洋說：「這些選手在母隊比較沒有發揮空間，希望他們能來台鋼獲得新的機會。」

原本台鋼曾表示，可能也會補具有長打實力的好手，結果「公布答案」後卻沒有，劉東洋說：「我們確實有把長打選手納入，但考量守備位置、年紀後決定割愛，但明年還有一次擴編選秀，今年年底也還有自由契約球員，加上還有洋炮可以補強，所以就沒有先選。」