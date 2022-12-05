民進黨主席誰來當？楊憲宏：鄭文燦不宜接任。(震傳媒《新聞不芹菜》節目提供)

針對民進黨主席補選，資深媒體人楊憲宏今天表示，鄭文燦受論文事件影響，不宜接任，最好的人選就是賴清德，而且目前「形勢比人強」。至於內政部長徐國勇因健康因素請辭，他認為，閣員可以表態，但改組是在明年，徐是媒體專家，選擇退這一步可以少很多子彈。

前民進黨主席許信良點名年輕世代的林飛帆應可出任黨主席，楊憲宏今天接受資深媒體人黃光芹節目訪問時認為，林飛帆應該要先去選舉，再從基層一路走上來。

至於桃園市長鄭文燦，他說，鄭文燦從學運時代就開始踏入政壇，現在擔任大選檢討小組召集人，應下鄉聽取意見，並且將檢討總統、閣揆的意見如實反映給黨中央，且鄭文燦不是省油的燈，知道做事情要由下往上。

但如果鄭文燦要去做黨主席，他認為，鄭可能會受到論文事件影響，因此不宜接任，建議鄭文燦現階段就是要努力寫出讓人家看了覺得有力量的檢討報告，對民進黨未來也是好的。

談到副總統賴清德，楊憲宏分析，賴要準備選總統，在這次選戰中受傷最少，是個很小心，也是非常認真的政治人物，民進黨改革事宜在過去就有相關計畫，檢討報告應該很快就會出來，要有人去執行，而最好的人選就是賴清德，總統蔡英文應也能理解，相信賴可以勝任整合工作。

民進黨內派系是否會接受賴清德擔任黨主席？楊憲宏則說，「形勢比人強」，賴清德要以國內選舉為主，蔡英文則是要擔任像烏克蘭總統澤倫斯基的角色，把握總統任內時間多多出訪，面對國際記者、將外交轉內銷，他相信蔡英文可以做得很好。

談到內閣改組，他說，責任應由蔡英文承擔，內閣人事勢必要改組，徐國勇因健康因素請辭一事，他認為，閣員本身可以對請辭做表態，但真正內閣改組時間絕對是在明年1月1日以後，徐國勇就是媒體專家，選擇退這一步可以少很多子彈。

楊憲宏指出，很早之前就有在討論下個閣揆是誰，以目前指揮系統來看，若再遇上一次疫情，由前副總統陳建仁擔任閣揆同時勝任疫情指揮官，就是最合適人選，而且陳建仁又有得到總統信任。

楊憲宏認為，林佳龍可能還是希望到行政院，現在民進黨不是要討論把誰換下來，而是誰上去可以無縫接軌，要先把黨主席穩住，再穩住總統候選人才是，對於外傳林佳龍會與賴清德搭檔參選2024，他則是沒有聽說。

針對政府在防疫上的花費，楊憲宏表示，監察委員應該要發動調查，因為一般人想看文件沒辦法看，「這時候陳菊和監察委員發動調查就很好。」