群電宣布11月營收為33.54億元，月增7.6％、年減10.7％。累計前11月營收為380.36億元，年增2.6％，創同期歷史新高。

群電表示，2021年受到疫情、缺料、塞港等影響，造成去年第四季淡季不淡，營收罕見地優於第三季，今年隨著疫情趨緩、半導體缺料問題不再，第四季營運回歸傳統淡季模式，尤其因為基期墊高，今年第四季營收年減幅度相對明顯，但累計今年前十一月營收仍較去年同期增加，並續創同期歷史新高。

在獲利方面，群電表示受惠於匯率及產品組合，第四季獲利率有望優於去年同期，以全年來看獲利增幅將優於營收表現，2022全年獲利可望再度挑戰歷史新高。

展望明年，群電指出，雲端智能應用仍將扮演成長主力，預期200瓦以上的電競筆電電源、衛星通訊電源業務將穩健成長，2000瓦以上伺服器電源與智慧建築事業也布局有成，而從對群電營收貢獻高的PC來說，過去兩年疫情帶動PC需求爆發性成長，疫情消退後短期內市場對PC產業的看法保守，但從歷史經驗來看，PC品牌業者在不景氣時會將重心轉移至產品升級，群電將配合客戶需求推出高值或高效率電源供應器，希望透過持續優化產品組合來提高獲利。