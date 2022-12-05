台中一名林姓男子偶爾會前往爺爺家照顧爺爺，未料，林男前年某晚卻趁著夜深人靜，伸手觸摸與親吻越南籍看護的胸部，嚇得看護驚醒並依循管道報警。台中地院審結，依犯乘機猥褻罪，處有期徒刑8月。可上訴。

判決書指出，林男偶爾會借住在爺爺家與越南籍女看護一同照顧爺爺，2020年7月晚間，林男進入爺爺房間安撫其入睡，1小時候林男發現女看護也熟睡，竟一時控制不住慾望，偷偷伸手觸摸看護的胸部，並親吻看護的嘴巴與胸部，看護驚醒後，隨即聯絡桃園市群眾服務協會前來處理，全案才曝光。

林男接受偵訊時，否認犯案，稱自己與女看護語言不通，平常沒有互動也不會與對方打招呼，他偶爾因擔心爺爺有突發狀況沒人可處理，才會不定期到爺爺家居住。

台中地院審理時，法官認定女看護的證述時序大致相符且詳盡，若非親身經歷，實在無法憑空想像遭林男猥褻的過程，認為具有高度可信性，且女看護的內衣內側驗出的DNA與林男相符，故採信女看護說詞，林男確實犯案，至於女看護指控林男涉及指侵部分，因女看護的下體並無受傷也沒採得林男DNA，故難認涉犯強制性交罪，酌情後，依犯強制猥褻罪，處林男有期徒刑8月。可上訴。