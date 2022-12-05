環保署今(5)日召開「中部科學園區台中園區擴建二期開發計畫環境影響說明書」專案小組第3次初審會議，經開發單位國家科學及技術委員會中部科學園區管理局承諾，將無法再利用之事業廢棄物於國科會轄管之科學園區內處理、處置，以及執行空汙增量抵換的計算內容正確性後，本案通過初審，並送大會審查。

為增強半導體產業競爭力、穩固全球半導體產業領先地位擴大經濟動能，中科台中園區擴建2期開發計畫預估產值達5014億元，空氣汙染物全數1.2倍抵換，放流水標準再加嚴，半導體事業廢棄物再利用率90％，廢棄物中長期於國科會轄下自行處理，延續人才集結與聚集經濟，並提供就業機會4500人。

針對先前審查對於廢棄物的處置，台中市政府表示，台中市的3座焚化爐目前處理量能已經到緊繃，園區擴建後產生的大量廢棄物會變得難以處理。

開發單位指出，半導體廠商無法再利用廢棄物以廢溶劑類及污泥類 為主，這部份優先利用台中園區資源循環中心進行處理、處置，其餘無法於台中園區資源循環中心處理之廢棄物，將委託合格公民營廢棄物清除處理機構進行處理。

台積電代表指出，為達到2050淨零碳排，已進可能將能源形式轉往綠電，相關減碳策略也會加速訂定；2050年半導體廠商將取得100％再生能源；非民生用水終期將100％使用再生水。

環評委員對此提出指正，園區產生的廢棄物就該在科學園區內處理，委外處理並不適當，因為廠房的建置尚有一段時間，作為廢棄物規劃的時間絕對足夠，就算不在該園區處理，其他科學園區同樣可配合處理。

環委要求，科學園區用電量龐大，緊急發電機同樣重要，應儘速設置緊急發電機及儲能設備的啟動條件和時機；而民眾關心的放流水部分，因為烏溪下游到出海口是野生動物的重要棲息環境，排放水的總磷濃度限值和鳥類監測都須嚴格評估。

本案在開發單位承諾精進廢棄物及放流水等處理後通過初審，並送大會審查。