雨彈炸裂！東北季風發威 北北基宜豪大雨特報 15:482022/12/05 中時新聞網 陳又瑞 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 氣象局發布4縣市豪雨特報。(示意圖／資料照) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 東北季風影響，氣象局今（5）日對基隆市、台北市、新北市、宜蘭縣發布豪雨特報，基隆北海岸有局部大雨或豪雨，宜蘭（頭城）、新北（汐止）地區及台北市山區有局部大雨發生的機率，請注意坍方及落石。 氣象局發布豪雨特報。（翻攝自氣象局） 蔣萬安率隊談交接 柯P盤點5大案子「卡在中央」要處理 基隆市新設科技執法大豐收 啟用首日開出456張紅單 亞洲步道大會交流 侯邀訪淡蘭古道 #豪雨 #大雨 #台北 #新北 #基隆 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 五股公有市場奪國際大獎 新北市場改造成果閃耀世界 11:302022/12/05 寶島 「新北技職名人賞」甄選啟動 10名人前進各校分享奮鬥史 12:482022/12/05 生活 緊盯四接環評進度 馬仲豪將任基隆市環保局長 13:482022/12/05 政治 圓寶即起展開獨立生活訓練 北市動物園：想拍母女同框要快 11:042022/12/05 生活 宜蘭員山鄉戶政事務所喬遷啟用 「幸福宜蘭號」夢幻場景讓新人甜蜜蜜 13:042022/12/05 寶島 海洋大學培育新台灣鯛 榮獲國家新創獎 10:302022/12/05 生活 新北展「鶯歌T.I.M.E.」成果 為陶瓷業者挹注新能量 鶯歌嘉年華12／17-18熱鬧登場 盼帶動商機促進發展 14:182022/12/05 生活 《傳產》2已成往事 新北這幾區預售屋今年奔「3」字頭 13:382022/12/05 財經 違法裝潢遭檢舉 新北男報復社區竟放「棺材＋血字」嚇住戶 15:192022/12/05 社會 接下當選證書 侯友宜：把握每分每秒好好做事 09:542022/12/05 政治 拖吊車與聯結車對撞車輛變形 拖吊司機一度受困 11:362022/12/05 社會 基隆市輔具資源中心-相「輔」相成 打造舒適好生活 14:282022/12/05 生活 鶯歌嘉年華17日登場 市府展現「鶯歌T.I.M.E.」成果 15:262022/12/05 生活 蔣萬安：台北上海雙城論壇 持續交流 15:562022/12/05 政治 少女借住閨蜜家 竟遭她前男友借酒裝瘋逼口交 09:512022/12/05 社會 生活熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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