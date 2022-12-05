東北季風影響，氣象局今（5）日對基隆市、台北市、新北市、宜蘭縣發布豪雨特報，基隆北海岸有局部大雨或豪雨，宜蘭（頭城）、新北（汐止）地區及台北市山區有局部大雨發生的機率，請注意坍方及落石。

氣象局發布豪雨特報。（翻攝自氣象局）
氣象局發布豪雨特報。（翻攝自氣象局）
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