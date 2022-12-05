近來行動上網資安遭受攻擊事件頻傳，遠傳(4904)為守護用戶權益，遠離駭客威脅，與專為企業和運營商提供網路智慧化和安全方案的資安科技大廠Allot合作，即日起推出「遠傳守護網」，用科技守護資安。

有鑑於台灣人網路使用整體黏著度高，根據2022台灣網路報告指出，台灣整體上網率已高達84.3%，總人口中甚至有五分之一的人每天無時無刻不在上網，網路依賴程度之高，隨之而來的便是人人都可能成為網路犯罪分子覬覦鎖定的目標。

遠傳本次推出的「遠傳守護網」，依對象可分別為「防駭心守護」及「兒少心守護」兩項服務。申辦後只要在遠傳行動網路下，不需另外下載App，「防駭心守護」便會自動阻擋釣魚網站、惡意程式、病毒等資安威脅；「兒少心守護」則有色情暴力防護與上網時間管理功能。歡慶上市，原價88元/月現在申辦優惠50元/月，再享首3個月免費，免綁約、線上及實體門市皆可申辦。

另外，「兒少心守護」提供給家中有國╱高中生、並擔心孩子上網安全的家長，爸媽可設定10大兒童不宜網站，系統即會主動阻擋，也可設定有效彈性的上網時間，關懷孩子上網行為，讓家長可以更放心孩子暢遊網路世界。即日起申辦「兒少心守護」，原價88元，優惠價每月50元即可守護孩子上網安全；家中不只一位孩子，也可購買雙人或家庭方案(最多5人)更划算。依門號申辦開通，一人即可幫家中成員一起購買，提供孩子乾淨安全的用網環境，現在申辦同享上市優惠前3個月免費。