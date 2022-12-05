教育局舉辦當藝術遇見科學，「汝窯青瓷的科學還原控制與燒成」及「釉藥的科學調配與燒成」課程。(台中市政府提供)

台中市政府教育局在大甲高中建置「台中市陶藝教學中心」，今年為藝術領域輔導團教師及有興趣教師辦理數場陶藝研習，培養陶藝人才及提升藝術素養。教育局表示，5日舉辦當藝術遇見科學「汝窯青瓷的科學還原控制與燒成」及「釉藥的科學調配與燒成」2場課程，期待教育園圃在教師們不斷自我提升及資源澆灌中，持續豐美繁茂。

教育局長楊振昇說，「台中市陶藝教學中心」多年來持續帶領教師研發跨領域教育及教材，今年安排的研習內容以陶藝為主軸，結合STEM＋A 跨域教學課程，期待培養陶藝教育種子教師，發展中市獨特陶藝教育。

教育局指出，傳統陶瓷要歷經雕琢與開模的繁複過程才能成形，日前已辦理「數位幾何紋飾的陶藝設計」課程，讓老師體驗運用數位工具即可以輕易製作出客製化作品；另「參數化設計與陶瓷 3D 列印陶瓷設計」課程，帶領教師使用陶瓷3D列印技術及釉藥燒製，製作出獨特的多邊形茶杯。

教育局表示，汝窯是中國古代著名窯廠，汝窯天青釉色調為一種淡天青色，而其關鍵工藝是原料配方、燒成科技和冷卻速度；「釉藥」就像是陶瓷的衣服，研習內容傳授科學及化學知識，並帶領教師學習配置青瓷釉、還原控制法等。

曾參加研習的鹿峰國小老師林美枝說，此次的研習內容，相當有助運用在學校原有的陶碟課程，鹿峰國小鄰近沙鹿區鹿寮成衣商圈，在教授校訂課程「發現鹿峰衣的故鄉」中，可將衣服設計的元素運用雷雕技術呈現在陶藝作品上，持續培養學生的美感。