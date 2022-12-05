4年前的俄羅斯世界盃足球賽，法國隊吉魯（Olivier Giroud）不只沒有進球，甚至連射正都沒有，整個盃賽就只有一次助攻值得記上功勞，今年又逢世足年，過去幾個月吉魯又在國家隊進進出出，最後還是進到大隊名單，這位36歲老將在批評中倒也一步一步寫下自己的紀錄，成為法國隊史進球王。

本屆卡達世足，吉魯在小組賽與澳洲一戰就進兩球，讓他追上退役國家隊球星亨利（Thierry Henry）的51顆國家隊進球紀錄，16強淘汰賽，吉魯在上半場突破了波蘭力守44分鐘的鐵桶防守，為「高盧雄雞」首開本戰進球紀錄，這一球也讓他正式超越亨利，獨居法國進球王。

從上屆世足令人失望，到本屆世足發揮老將價值，吉魯希望幫助衛冕軍「高盧雄雞」走得更遠，他說：「對波蘭這場我真的很想進球建功，進球後我鬆了一口氣，現在完成了第一場淘汰賽任務，這是好事，更重要是接下來還要進更多球，幫助法國對達成目標，盡可能在本屆世足走得更遠。」

在世界盃前開踢前，今年金球獎得主本澤馬（Karim Benzema）因大腿傷勢退出法國國家隊，吉魯也把握了機會在場上建功，和波蘭這場16強，吉魯後來也使出了一記倒掛金鉤，球雖然進了，可惜裁判響哨在先，無法算進球，但也讓大家看到，以他的身手絕對不能在防守上輕易鬆懈。

吉魯笑說：「就像好酒越陳越香那樣，我有隨著年紀增長變得更好嗎？我身邊很多朋友這麼跟我說，是很有趣說法。身體上我感覺很好，也感受到自己要在最佳狀態比賽的動力和決心，只要身體允許，我就會繼續奮戰下去，因為我是個鬥士，也很享受比賽及國家隊氛圍，能代表法國出賽是我的榮幸。」

「奧利維耶（吉魯）一直都是國家隊重要球員，然而4年前他無法在世界盃進球，對他來說經歷了一段難熬的時間。」法國隊總教練德尚（Didier Deschamps）說道，「他總是面臨許多批評，但他一直在心態上很堅強。是呀，他破紀錄了，而且還是很難突破的紀錄，能在國際賽進這麼多球是很棒的成就。」

法國後衛昆德（Jules Kounde）表示，整個隊伍都替吉魯打破亨利的進球紀錄開心，「證明他踢得夠久，付出很多努力及信心。吉魯是個好人也是很優秀的球員，他是球隊的領袖之一也是很有經驗的好手，總展現出很棒的精神。」