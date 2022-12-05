位處彰化市精華區、已歇業的永安夜市驚傳賣掉了！經營12年的彰化市永安夜市、總計逾1.6萬坪的土地，今年以總價49.68億元高價，賣給了台中允將建設！

允將建設董事長張志豪今（5）日證實，該地確實是允將建設購入，惟土地目前仍屬於乙種工業用地，尚待進行土地變更，因此目前尚無推案時程，未來將以住宅為主力，也不排除結合商場採取複合式開發。

彰化市永安夜市這塊總計1萬6,025坪的土地，分為7筆交易，總價合計49.68億元，交易時間橫跨去年底至今年，其中一筆總價高達23.49億元，也登上彰化市實價登錄史上總價最高的土地交易，堪稱最大手筆！

據悉，彰化市西勢子段過溝子小段的乙種工業用地，即已歇業的原永安夜市相關土地，據實價登錄揭露，從去年底至今年初有多筆持份土地買賣，顯示已有建商積極在當地進行土地整合。

其中，一筆總價高達23.49億元的交易，為彰化市實價登錄史上總價最高的土地交易；總計業者共投入約49.68億元，整合了逾1.6萬坪土地，手筆之大為近年彰化市之最。

台灣房屋集團趨勢中心資深經理陳定中表示，該筆土地位處彰化市中心，離彰化車站商圈亦近，地段條件突出，且近年彰化正推動鐵路高架化，不僅可縫合鐵路兩側的彰化市區，也可改善市容、促進交通，因此吸引建商卡位購地，加上彰化市精華區現今的新案價碼，已朝「坐3望4」的方向邁進，預估該地將來推案，挑戰4字頭的機會不小。

該地目前雖是乙種工業用地，但過去曾被劃為都市更新地區，以前也有業者整合送案過，由於現今土地的產權已趨於單純，所以未來不排除會進行土地變更加以開發。因西勢子段過溝子小段的住宅用地，目前最高地價已可見每坪6字頭行情，假如原永安夜市的土地順利變更開發，增值空間可期，所以業者以約3字頭單價取得土地，可謂精打細算的超前部署。