亞德客-KY今（5）日公布，11月接單金額大於出貨，呈現淡季不淡的榮景，11月及前11月合併營收不論新台幣或人民幣計價，都創同期新高。亞德客表示，第三季是今年谷底，第四季及明年朝正向發展。

亞德客11月合併營收人民幣接近5.05億元，年成長14.06％；折合新台幣54.22億元，年增幅14.84％。前11月合併營收人民幣近22.11億元，年增1.61％；折合新台幣計價239.94億元，年成長3.65％，雙雙改寫同期新高。

亞德客指出，亞德客11月來自能源及照明設備、電池行業、通用機械及汽車等行業出貨有較高的增長率。

亞德客表示，亞德客11月接單金額仍高於出貨，過去幾個季度影響出貨的不確定因素除疫情管控外均已朝正向發展，正如亞德客預期，市場需求於第三季度應該落底，仍難預測何時可以明顯復甦，短時間內出貨仍因大陸部分城市疫情的管控及部份客戶觀望全球高通膨及地緣政治的演變狀況，決定何時做下階段的產能擴充之影響。

亞德客強調，亞德客相信上述情況只是短期影響，需求只是遞延到未來幾個月或季度，主因是勞動人口不斷減少，迫使客戶需要提高生產自動化，亞德客也期望大陸政府未來會公布更多的措施來刺激市場需求。