副總統賴清德說要選民進黨主席，民進黨代理主席陳其邁5日說，他不評論人選，要維持選務的公正，不知道還有誰要選。

至於4日晚間與蔡英文總統開檢討會，討論些什麼？為什麼桃園市長鄭文燦沒有出席？陳其邁表示，他是被通知開會，是以代理黨主席的身分列席。

至於鄭文燦為何沒出席？陳其邁說：「我不知道，去就沒看到他。」至於會中的內容，陳其邁表示，內容都一樣，保證沒有新的東西，就是那四點。有就有，沒有就沒有，會跟媒體說清楚。