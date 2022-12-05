伊登說，訪彰２天簽名簽到手軟，彰化的熱情他再次感受到，會將這裡的美帶回家鄉。 (吳建輝攝)

戴著「埔鹽順澤宮帽」征戰國際賽事的三鐵冠軍伊登（Iden），與東京奧運鐵人三項金牌的師兄布魯門菲（Kristian Blummenfelt）旋風訪台，５日伊登在彰化縣長王惠美邀約下，現身卦山村美學生活聚落，體驗彰化傳統工藝之美，伊登說，訪彰２天簽名簽到手軟，彰化的熱情他再次感受到，會將這裡的美帶回家鄉。

三鐵冠軍明星伊登訪彰還願之旅，所到之處都吸引大批粉絲追隨，５日上午王惠美與伊登現身彰化卦山村的生活美學聚落參訪，現場擺設茶席，邀請伊登品茶，身旁還有古琴、漆器、花藝、卦山村職人作品，深度感受彰化美學。

伊登表示，彰化卦山村的在地職人，都將其熱情奉獻在藝術上面，而他的藝術就是運動，像是游泳、腳踏車、跑步等等。(吳建輝攝)

伊登表示，彰化卦山村的在地職人，都將其熱情奉獻在藝術上面，而他的藝術就是運動，像是游泳、腳踏車、跑步等等，這次訪彰再次感受到彰化人的熱情，特別是能夠放慢腳步，到掛山村走走，體驗彰化，真的很棒，而且這裡的食物真的很棒，每一天都是全新的體驗。

王惠美表示，卦山村過去是閒置空間，經過縣府努力如今有18家在地職人進駐，像是古琴、漆器、編織、皮件、花藝等等，每到假日都吸引遊客朝聖，是彰化很「夯」的景點，因此特別利用機會，帶著彰化觀光大使伊登到訪，也一起為彰化的優質農產品及伴手禮行銷。

王惠美說，這幾天帶著伊登到訪彰化縣內許多景點，希望透過伊登讓彰化的好、彰化的美讓世界看見。(吳建輝攝)

王惠美還說，這幾天帶著伊登到訪彰化縣內許多景點，希望透過伊登讓彰化的好、彰化的美讓世界看見。也希望能夠將伊登所帶來的風潮帶進彰化，未來縣府會持續將運動、觀光、旅遊產業等結合，讓全世界都看見彰化。