台灣工藝中心扶植台中市太平頭汴坑客庄成立「水源地文教基金會」，以藍染工藝文化帶動社區發展，年輕設計師攜手中高齡工藝師創立「太平藍」品牌，所設計生產的工藝品，富情感與文化色彩，2022年榮獲教育部「社會教育貢獻獎」肯定，工藝中心主任張仁吉感到與有榮焉。

水源地文教基金會董事長葉晉玉表示，921大地震後，基金會帶領青年志工於台中市頭汴坑協助救災，進而推動社區產業、生態保育工作，多年來更致力推展藍染工藝文化，藉著年輕設計師與當地中高齡女工藝師合作，共同創立「太平藍」品牌，所設計生產的工藝品，屢屢獲獎。

「太平藍」4度入選「文化部台北時裝週」，也多次代表台灣工藝到海外參展廣受好評，如2017年獲新加坡國際家具展最佳裝飾工藝品及手工藝品類評審團大獎，倫敦工藝週、法國巴黎家具家飾展、美國臺灣形象展等，促進台灣工藝文化與國際交流。

張仁吉表示，台灣多元歷史文化與自然環境特色，形塑地方工藝獨特的個性，工藝中心秉持「讓工藝成為社會處方箋，讓工藝使生活更美好」的理念，多年來結合全台各地社區力量發展特色工藝，除了凝聚社區文化認同感與歸屬感，也帶領社區工藝品牌開拓國內、外市場，讓工藝成為地方產業經濟發展的動能，「水源地文教基金會」獲社會教育貢獻獎肯定，替他們感到開心。

葉晉玉說，基金會長期推動藍染工藝文化，深耕社區營造、社區教育及人才培育等，去年獲勞動部

頒發「國家人才發展獎」，今年再度獲得教育部頒發「社會教育貢獻獎」，感謝各界肯定他們對台灣這片土地的付出與努力。