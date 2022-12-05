台北市第3選區立委補選開打，國民黨參選人王鴻薇緊咬民進黨參選人吳怡農「黑道議題」，更嗆吳怡農敢不敢建議開除民進黨中常委黃承國？ㄊ國民黨台北市議員游淑慧今天在臉書表示，蔡英文可以選擇黨員和身邊核心，吳怡農可以選擇背後靈要站著誰，黃承國的權力和影響力就是蔡英文給的，為何要選擇同流合汙？難道要壯闊黑道？

游淑慧說，長輩有黑道背景，小孩就一定是黑道？如果兒子走歹路，變成黑道、強暴犯，難道他的爸媽也變成黑道？

她強調，「我們無法選擇出生家庭，但蔡英文可以選擇黨員和身邊核心，吳怡農可以選擇你的背後靈要站著誰」。

游淑慧表示，黃承國的權力和影響力就是蔡英文給的，蔡英文可以有選擇，為何要選擇同流合汙？難道要壯闊黑道？民進黨抹黑別人，也不能改變自己黨逐漸黑化的現實。

游淑慧指出，執政六年多才喊要掃黑，早些幹嘛去了？詐騙怎麼不列入掃黑範圍？詐騙禍害更大好嗎？要掃就快掃、真掃，不要藉機掃了別人，排除異己，變相壯大親綠幫派集團。民進黨立委一喊掃黑，內政部長徐國勇就辭職，是不想掃黑？還是不想掃自己人？