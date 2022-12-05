喧騰一時的王立強共諜案，立委管碧玲前年召開記者會指稱大陸商人孫天群是「金融詐騙犯」，孫不滿提告求償；台北地方法院認為，管發表言論前沒有盡其合理查證義務，無法確認真實的內容，判決須賠償孫16萬元。可上訴。

這起案件是因大陸男子王立強因2019年11月總統大選前夕，向澳洲媒體爆料，指中國介入台灣大選，並指香港商人向心、龔青夫婦是共諜，致向心夫婦遭檢方依洗錢罪起訴，一審判無罪、二審審理中。

2020年1月，前立委蔡正元擬舉行記者會，提出大陸商人孫天群與王立強的對話，指控王是「假共諜」，但立委管碧玲舉行記者會，反指向心與孫天群都涉入詐騙，孫天群不滿被指為詐騙犯提告求償160萬元並要求刊登道歉啟事。

台北地院認為孫男告非台灣地區人民，在王立強共諜案前未於社會大眾前或新聞媒體報導中顯現，對於台灣地區人民而言，應非屬家喻戶曉之人，其名譽權之保障程度應較公眾人物高。

北院認為，管召開記者會發表言論時，實應聚焦回應蔡正元記者會發布之內容，卻為其無法確認真實與否之事實陳述，以與總統大選並無直接相關之議題、孫為詐欺犯的言論，管碧玲應負損害賠償責任，判她須賠償16萬元。