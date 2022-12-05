宋仲基（左）和李星民在《財閥家的小兒子》中飆演技。（friDay影音提供）

37歲韓國男神宋仲基魅力持續發燒中，主演奇幻復仇劇《財閥家的小兒子》好評如潮收視率節節上升，不僅首週連播3集後便已突破10％大關，最新播出的第8集再狂飆至全國19.449％、首都圈21.766％（韓國尼爾森），一舉超越《非常律師禹英禑》的17.534％的成績，正式登上韓國「2022年電視劇排行」收視冠軍寶座，堪稱年底壓線神劇。

該劇在韓國之所以能如此吸引觀眾目光，收視率遠超同時段他台節目、世足賽轉播，原因除了有宋仲基、李星民為首的一眾演員們的精湛演技之外，故事裡出現的大財團、人物都可在現實世界中找到原型，甚至隨著故事的時序推進也都會和韓國近代史上的大事件有所關聯、喚起觀眾們的回憶和推理慾。還有八集尚未播出，後續能否刷新韓國播出該劇的JTBC電視台過往收視冠軍《夫婦的世界》完結篇的全國28.371％、首都圈31.669％紀錄，儼然已成為劇迷們最期待的事。

最新播出的第7、8集中，網友推敲出劇中當上首爾市長並推動數位媒體城開發計畫的宋仲基姑丈角色形象，其實是以現實中2位市長高建、李明博的事蹟為原型，「順洋家」長孫媳欲借娘家報社資源成立的數位頻道，則是以韓國有線電視台JTBC為原型，而宋仲基重生後的父親打算以影視娛樂產業為基礎成立電視頻道，其原型則是韓國tvN有線電視台。

在劇情進展方面，李星民用計逼出「奇蹟投資公司」幕後大股東，力阻宋仲基借數位媒體城開發計畫打擊家族事業，但因長男、長孫始終不可靠連連出紕漏，再加上自身健康出現警訊、宋仲基獻巧技與李星民宿敵「大營集團」總裁聯手達成媒體城開發計畫，逼得李不得不正視家業繼承問題，在長孫結婚當晚拋出「放棄長子繼承原則」之震撼彈級的重大宣布，隨後更開始將順洋旗下各事業體重新分配給子女進行整頓洗牌，「順洋家」繼承人之爭戰雲密佈。

宋仲基在此時抓準網路泡沫化前之股市良機，拋出誘餌引自己的姑姑「陳華榮」（金信祿飾）上鉤，姑姑是否會就此被率先擊破？身為首爾市長的牆頭草姑丈又會站在哪一邊？粉絲們已等不及紛紛敲碗想知道後續發展如何了。《財閥家的小兒子》每週五、六、日晚間11點獨家在friDay影音與韓國同天更新。