新北市三重警分局偵查隊有位陳姓小隊長去年被發現多次查詢藝人豆花妹等多位名人的個資，督察組接獲通報後隨即展開調查，結果發現竟是另一名24歲的李姓員警盜用其帳號查詢，最終不僅李警遭記過2次，陳姓小隊長也被連帶處分申誡2次，偵查隊長則遭處以申誡1次；事後陳姓小隊長憤而向李警提告妨害電腦，目前全案已進入司法程序。

據了解，當時警政署發現三重警分局偵查隊有位陳姓小隊長的帳號，頻繁查詢女藝人以及網紅的個資，因此通報該分局的督察組進行調查，但陳小隊長矢口否認，後來深入調查後，才發現是另一名24歲李姓員警所為。

李姓員警被揪出後坦承所行屬實，他稱在去年9月10日時，發現寫有陳小隊長所用的帳號密碼的紙條放在公務電腦桌前，基於個人好奇因此盜用小隊長的帳號登入公務電腦，查詢包括豆花妹等多名網紅的個資。

事後李警遭依違反相關資通安全管理規定，核予記過二次並暫停使用資訊設備及網路查詢，陳小隊長則因無正當理由將個人帳號密碼提供所屬使用，已違反資通安全實施規定，核予申誡2次處分，並暫停使用資訊設備及網路資源，而當時的偵查隊長則因考監不力予以申誡1次。

後來陳小隊長自行寫報告請調，目前已在其它分局任職，但他也憤而向李警提出妨害電腦告訴，目前全案已進入司法程序。