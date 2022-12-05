民進黨在九合一大選大敗，於昨（4）日召開敗選檢討會，並由總統府發言人張淳函轉述，會議初步就「執政團隊要更與人民感同身受，減輕人民負擔」、「執政團隊必須謙虛以對，朝野降低對抗」等四重點面向聚焦討論。然而，前立委郭正亮吐槽，這份聲明既沒用，也非常離譜，他直言，外界想看的是有感的動作，而不是說了什麼話。

郭正亮今在中天新聞政論節目《大新聞大爆卦》諷刺，這份討論聲明非常離譜，到現在還要搞作文比賽。針對「感同身受」這一點，郭正亮質疑，蔡英文要不要先召開記者會？「講那些X話幹什麼？」他認為，若是蔡英文感同身受，那就應該要每周都召開記者會，讓記者問到飽也問到滿。否則，若連問都不給問，是要感同身受什麼？

而對於聲明第二點的「謙虛以對」，郭正亮指出，在行政院累積最多仇恨值、也被認為是傲慢自大代表的，就是院長蘇貞昌。他質疑，蘇貞昌曾與鄭麗文、洪孟楷等多位藍營立委發生過衝突，要不要對此道歉？

郭正亮直言，「寫文章誰不會？」政治不是看說了什麼話，外界想看的是，對比過去所做所為，現在做了什麼讓人有感的動作、言行。