CIB（英國工業聯合會）示警，除非英國政府獎勵企業投資、還有對北愛爾蘭協議，以及勞動市場逐漸萎縮採取合宜對策，否則英國經濟將進入長達十年的失落期。

英國這個非營利性的組織採會員制，為19萬家英企發聲。根據CIB最新預測，英國經濟已經進入短暫且淺碟式的衰退狀態。也就是說，到了2024年底，企業投資恐將比2019年要少9%，生產力也比疫前要低2%。

CIB指稱，通膨飆升、負成長、生產力以及企業投資雙雙下降的英國，正處於停滯性通膨狀態。英企雖看到成長潛能，但無法說服自己下，導致明年投資將停擺。若政府不出手做些什麼，英國有可能進入十年的成長失落期。

在英國生活大不易，當地利率已經急速升至4%之下，CIB甚至預估英國明年經濟將衰退0.4%，要等到後年才有復甦機會，大概也只成長1.6%左右。明年失業率也將從目前3.6%升至5%，大概多出50萬失業人口。

目前高達11.1%的通膨將嚴重壓縮明年家庭收入，可能要等到後年底才會降到2.6%，但仍高於目標值。CBI預估，主要經濟體當中，英國將繼德國之後出現二次重大衰退，因為受到持續走弱的生產力以及企業投資所影響。

若政府對於英企投資減稅的話，預計在進入2030年之前時，每年可多有500億英鎊的資本支出，因此可貢獻經濟成長0.25%。另外，如何提高生產力也是急需解決的問題。英國是唯一一個，現今工作人數要比疫前還要少的大國。

至於北愛爾蘭協議，若英國執意推動立法來調整的話，恐怕會引發歐盟貿易大戰，故設法降溫並尋求一個雙贏的平衡點，才是正確解決方法，同時也有利經濟成長。