星宇航空（2646）今年前9月營收13.94億元、年增150％，稅後淨損42.28億元；據民航局公告，星宇累計虧損突破百億元，達111.62億元。

星宇累計虧損主要是投資在過去近三年的整備，包括人員訓練整備、運籌中心、維修棚廠、保稅大樓等基礎設施，已陸續啟用。

隨亞洲各國邊境管制陸續鬆綁，客運需求轉強，加上暑期為旅運需求旺季，星宇第三季客運營收攀升至4.39億元，季增170％、年增527％；同期，貨運營收為2.9億元，季增63％、年增169％，隨貨運市場需求放緩，星宇將寬體機投入貨量需求大的航點，使貨運收入穩定成長。

星宇再接再厲，12月日本東京及大阪開始增班，整體航班數較11月成長約3成，為迎來農曆春節旺季，澳門及曼谷分別自1月10日、20日起增至每日兩班直飛。同時，看好明年旅遊復甦，預計1月13日開闢台北-河內航線、17日開闢台北-宿霧航線，使東南亞航網更臻綿密，1月運能合計再成長近三成。

接著4月首度開航美國洛杉磯，下半年計劃插旗舊金山，星宇將全力發展北美至東南亞高達10億人口的轉機航網。

法人看好，星宇若掌握東南亞轉機市場這條命脈，善用台灣地理位置優勢，打造軸輻式航網，明年第二季有機會單月開始轉盈。