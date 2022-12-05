嗶經濟發燒時代，國人習慣用電支，但卻不能買彩券。立委林楚茵5日指出，世足賽熱潮帶動運彩營業額突破500億歷史新高，但伴隨而來的是業者擔心被搶劫的風險，她力推電支也能買彩券。銀行局局長莊琇媛表示，會先了解是否有法規上的障礙，後續將研究如何解決。

林楚茵於立法院財政委員會質詢時指出，在去年電子支付、電子票證條例合一後，2產業適用相同法規，但是目前國內的公益彩券、運動彩券只開放經銷商申請使用悠遊卡投注，電子支付仍未有業者參與。她認為，電子支付不但對於小額投注相對便利，彩迷不需帶現金，對於社會治安上的維護、彩券行的營業、電支業者的市場拓展都有正面幫助。

林楚茵質詢，根據電子支付機構業務管理規則規定，要簽定特約商店，還要確認簽約對象為最終收款方，銀行局應該說明在彩券銷售上，究竟是彩券發行商還是投注站經銷商？

林楚茵認為，金管會身為電子支付機構的主管機關，應該要協助健全經營及發展，了解推展這項業務實行上有何困難，讓電子支付業者能夠提供更多元的服務。

銀行局局長莊琇媛表示，會再去了解電支業者在簽特店時，是不是有法規上的障礙，後續將研究如何解決。