基因定序領導廠基龍米克斯生物科技（4195）以精準檢測、多元平台、技術升級等三主題，加速開拓包括TSO 500癌症基因檢測、非侵入性胎兒染色體檢測，及獨家引進全台第一座Olink蛋白質體高通量檢測平台等產品等應用服務，強化營運利基。

基米總經理江俊奇表示，受惠科研市場需求回溫與產品組合優化激勵，基米前10月營收3.3億元，年增6.18％，創歷年同期次高。隨著在癌症檢測、蛋白質體檢測、婦幼健康檢測，以及GMP核酸廠等新產品與新事業布局效益的顯現，公司對今明二年營運維持審慎樂觀。

基米以自主基因定序技術、加上引進國際先進設備與服務，開創多項業界第一記錄，應用市場涵蓋農業技術、物種繁殖到疾病預防，並同步發展精準醫學基因檢測，提供個人化醫療等服務。

江俊奇指出，下一個階段不僅要打造GMP核酸合成基地，強化關鍵原料在地供應鏈的連結，也將整合基因、蛋白質、細胞等各種體學數據，開創台灣多體學（Multiomics）絲路，協助科學家對疾病的分子機轉有更全面深入了解，以進行生物標誌物開發，應用於疾病的診斷、預後或療效預測等應用，為進入精準醫療新世代做好準備。

尤其，隨著GMP核酸與胜（月太）製造先導工廠開始營運，並達到核酸疫苗佐劑CpG7909、CpG1018的克級生產製程，代表基米已由支援科學研究與檢測服務的專業領域，正式跨足CRDMO產業（委託研究、開發暨製造服務），提供新世代精準醫療所需之核酸與胜（月太）藥物分子，朝成為醫藥服務系統的關鍵原料供應平台目標邁進。