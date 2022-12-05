中市全國語文競賽76人榮獲特優，高居全國居冠！（台中市政府提供）

來自全國22縣市優秀選手，齊聚一堂。（台中市政府提供）

2022年全國語文競賽12月3、4日，連續兩天在新竹市光復高中、三民國中及培英國中舉行，全國22縣市優秀選手齊聚一堂，以文會友，角逐語文界最高殊榮。台中市政府教育局表示，市府透過市賽遴選出155位競賽員參賽，共76人榮獲特優，獲獎率近五成，高居全國之冠再創佳績！

教育局長楊振昇說，教育局協助各校深耕語文基礎教育，包含族語課程、閱讀教育、辯論比賽、書法教育等，以多元面向提升孩子及老師的語文素養，期許未來台中語文教育更加發光發亮；感謝各校的校長及老師群，對語文教育的支持與付出，成就師生們的榮耀。

楊振昇指出，教育部每年舉辦全國語文競賽項目，包括朗讀、演說、字音字形、寫字及作文；競賽語別有國語、閩南語、客語及原住民語；競賽組別分為國小學生組、國中學生組、高中學生組、教師組及社會組，透過此競賽，讓年輕的世代能更重視國家語言。

教育部為普及本土語文教學生活化，落實十二年國教課綱素養導向教學，今年試辦「本土語文讀者劇場競賽」，盼學生將本土語文適時融入劇場表演，提升學習的動機及興趣。

台中市派出6所學校參賽，其中閩南語組-市立育英國中；原住民語組-太平區建平國小(阿美族語)、市立和平國中(泰雅族語)、市立台中二中等學校(賽德克族語)，共4校榮獲特優佳績，獲獎率高達66％，成果豐碩。

教育局表示，獲國語演說國中組特優的同學洪真一，三度會盟全國賽，她國小時榮獲全國特優，升上國中，難忘懷對國語演說的狂熱，再度代表台中市參賽，雖然去年初嘗敗北；修正後再出發，今年全國賽不負眾望獲特優。她說升上高中後還要繼續參賽，「I will come back again」。

教育局指出，獲閩南語字音字形國小組特優的瑞穗國小同學吳宇恩，原本不太會閩南語，集訓期間積極向老師學習閩南語拼讀、增加詞彙，現在能用流利的閩南語和阿公阿嬤聊天談話，算是獲獎之餘最大收穫。