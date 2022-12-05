中聯資源公司轉投資之聯鋼開發為中鋼(2002)集團成員之一，近期以「鐵砂應用於金屬鑄造業」商業模式通過英國標準協會「BS 8001:2017循環經濟實施原則」查證，並取得最高成熟度第4等級(Level Optimizing)證書。

面對近年來ESG發展浪潮，推動循環經濟是企業永續發展的重要工作，聯鋼開發主要營業項目包括鐵粉製造加工、耐火材代工、鋼鐵相關原物料貿易、人力資源開發等業務，例如中聯資源公司生產高爐石粉製程的副產物「鐵砂」，聯鋼開發將其進行精加工及資源化推廣，自身業務亦擴展至資源再利用範疇。

聯鋼開發採取短、中、長期三個階段推動「鐵砂」用途創新加值化，短期方面先穩定鐵砂產量及精進品質，中期部分則提升製程效率與產品高值化發展，最後的長期部分是結合集團研發技術能量，開發更多可資源化應用通路。「鐵砂」應用於鑄造業原料之相關資源化成果，獲得BSI高度肯定，因而榮獲BSI循環經濟最高成熟度等級證書。

展望未來，聯鋼開發同步展開溫室氣體盤查及鐵砂碳足跡查證工作，期許未來能朝向降低資源耗損及環境衝擊，並減少天然資源需求，努力使「循環經濟」效益達最大綜效，展現追求環境永續及善盡企業社會責任的決心。