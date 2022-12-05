「真珠」竹北店牆面裝設24節氣燈箱牆，還有閩南語諺語和插畫，充滿復古樂趣。(饗賓餐旅集團提供)

12／31前到竹北店用餐者，姓名有「真ㄓㄣ 珠ㄓㄨ 」任一字，同音可，內用滿額可獲贈奶油軟殼蟹1份。(饗賓餐旅集團提供)

「真珠」用澎派台味迎戰尾牙市場，民眾消費滿6000元可參加抽獎，有機會抽中5000元抵用券。(饗賓餐旅集團提供)

後疫情時代，百業復甦，搶攻年節商機，趕在年底前紛紛開展新店。饗賓餐旅旗下時尚台菜品牌「真珠台灣佳味」，進駐竹北新興商場「享平方Shown Square」，日前正式營運，祭出多項優惠歡慶開業，包括名字與「真珠」同音或同字者，內用滿額就送價值520元的奶油軟殼蟹1份。

2020年誕生的「真珠台灣佳味」，以家為核心，復刻阿嬤最拿手的經典家常菜，2022年新潮食尚的台灣「佳味」，以更加豐富鮮活味型與多樣風貌呈現台菜特色，詮釋傳承經典「家味」，受到年輕人喜愛。第三家店進駐竹北全新商場「享平方Shown Square」。而「享平方」同樣主打年輕族群、年輕家庭，強調小而美，匯聚美食、娛樂休閒驗，共有600個汽車停車位、269個機車位，是竹北巿具停車優勢的全新商場。

「真珠竹北店」占地102坪，共98個座位，裝潢走明亮輕巧風格，大門旁的紅藍霓虹燈店名閃閃迎賓，牆面裝設「清明／潤餅」、「春分／莧菜」、「立秋／南瓜」、「大暑／鳳梨」等中國老祖先智慧的24節氣燈箱牆，圖文並茂，襯著「呷魚呷肉也得菜尬」、「呷乾淨才袂嫁貓翁」等閩南語諺語和插畫，頗有懷舊歡樂的復古趣味。

歡慶營運，竹北店推限店雙優惠，優惠一為尋找「真珠」來場蟹逅。12／31前到竹北店用餐者，姓名有「真ㄓㄣ 珠ㄓㄨ 」任一字，同音可，內用滿2000元並出示證件，可獲贈價值520元的奶油軟殼蟹1份。優惠二為打卡好評 請你呷涼。2023／1／19前，到店用餐完成指定打卡條件，業者就送經典冷飲1杯。

年終尾牙旺季，「真珠」端出蠔汁滷鮑魚、鹽焗雙醬雞、百香糖醋雞丁、五柳枝鱸魚等澎派台味搶攻尾牙商機，10人(含)以上同行，用餐7日前完成預定，可享早鳥95折優惠；消費滿6000元抽金珠扭蛋1次，有機會抽中最大獎5000元抵用券。12／22就是冬至，業者首度推出「迎冬至 呷好圓」冬至優惠，12／15到12／22至全台分店，單筆內用金額滿000元，即贈「花好月圓脆皮湯圓」1份。