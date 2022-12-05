南韓軍方表示，北韓今（5）日在東部及西部海岸發射約130枚砲彈，南韓軍方已多次警告，並且痛批北韓違反《九一九軍事協議》。

綜合韓聯社、路透社報導，南韓聯合參謀本部（韓聯參）今日表示，北韓疑似利用火箭砲向東西部海域發射約130枚砲彈，砲彈落在北方限界線（Northern Limit Line, NLL）以北、南北韓在2018年《九一九軍事協議》中劃設的海上緩衝區內，海上緩衝區靠近兩韓海上邊界。

北韓5日在東、西部海域發射約130枚砲彈。

韓聯參指出，於當地時間下午2時59分起監測到北韓在東部江原道金剛郡及西部黃海南道長山串一帶，分別向東部、西部海域發射超過130枚砲彈。

南韓軍方初判，北韓軍隊疑似利用火箭砲進行砲彈射擊，南韓隨即透過通訊管道多次發出警告，告知北韓已違反《九一九軍事協議》，要求立即停止挑釁行為。

目前南韓正與美方密切合作、監控北韓動向，並且維持高度戒備。

北韓5日在東、西部海域發射約130枚砲彈。

北韓11月3日才在江原道金剛郡向東部海域發射80多發砲彈，這是時隔1個月再度進行砲擊。當天北韓還發射1枚洲際彈道飛彈及5枚短程彈道飛彈，反制南韓與美軍進行的聯合空軍演習。

南韓及美軍於今日起至周二，在南韓與北韓邊境的鐵原郡進行聯合陸基射擊演習，即便北韓進行砲擊，據悉韓美將繼續進行演習。韓美今年加強軍事演習以嚇阻北韓。