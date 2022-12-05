曾在徐生明盃締造4連霸、隊史5冠的龜山國小，今天在8強賽靠著吳靖佑完投5局，以8比1擊敗衛冕軍東園國小，他透露，上次在重光盃也是先發面對東園，但僅投2局就失6分，今天抱著復仇的心情去投，「很想贏他們。」

龜山在第9屆徐生明盃止步16強，也中斷4連霸霸業，今年捲土重來，除了想要利用比賽磨練小球員，從中找出LLB選拔賽的可用之兵，更希望能夠在「可能」最後一屆的徐生明盃全勤參賽。

龜山教練陳明宏表示，因為徐生明盃跟威力盃撞期，球隊必須要兵分兩路出擊，這次參加徐生明盃的除了6年級還有2位5年級球員，希望球員能夠藉比賽增加經驗，讓打線變得更整齊。

8強賽扳倒去年冠軍東園，最大功臣是先發投手吳靖佑，他用58球投5局，僅被敲5支安打、失1分。雖然率隊贏球，但他自評仍有改進的地方，「第5局投得不太好，太急了，想趕快結束比賽。」他為自己投球打了95分，打擊則只有60分，「2支安打不夠，打了6次希望能打4支安打。」

除了投手外，吳靖佑也會鎮守三壘，但他更喜歡站在投手丘上三振打者的感覺。他透露，之前重光盃時也是他先發對東園，但僅投2局就失6分，今天復仇成功。

吳靖佑也透露，賽前球隊都有一個「圍圈、壓頭」的儀式，喊「龜山加油」，一旁的隊友補充解釋，有這個儀式後比較可以常贏球。 吳靖佑苦笑說：「他們都沒在客氣的，直接壓下去。」