中華奧會繼今年10月底與中國大陸奧會舉辦運動科學交流研討會後，12月5日再度以線上視訊方式舉辦「2022兩岸青少年體育交流研討會」，雙方各邀3位學者專家進行交流討論與經驗分享，開幕式並由中華奧會秘書長徐孝慈秘與大陸奧會副秘書長宋雪瑩主持，共有50多名學員報名參加。

徐孝慈指出，兩會自1997年簽訂互訪機制，每年大約進行5來5往交流活動，這兩年因新冠肺炎疫情影響，無法進行實體交流，但在兩會主席支持與重視下，改以線上視訊方式，持續進行研討會，讓兩岸體育實質交流不中斷。

這次舉辦兩岸青少年體育交流研討會，邀請相關專家分享經驗心得，針對兩岸青少年體育培訓制度，探討現有青少年運動發展現況等議題進行交流研討，以促進兩岸青少年運動儲備人才之軟硬體都可朝良性發展的世界趨勢開展。

研討會也聚焦兩岸青少年體育培訓制度層面，我方邀請中華民國高級中等學校體育總會秘書長朱彩鳳、玄奘大學教授曾瑞成及中華民國滑冰協會秘書長吳倫閑，分別就「高中體育總會青少年運動推動發展現況」、「青少年體育班發展現況」及「青少年冬季運動滑冰推展現況」等子題進行討論。 陸方則分別由華中科技大學 曾洪濤教授、杭州陳經綸體育學校 柏自悦副校長及武漢體育學院 柳鳴毅教授針對「青少年籃球賽事一體化體系構建」、「大陸游泳項目青少年運動員培養模式」及「青少年體育普及與精英後備人才培養體系」等子題提出專業性論述。每一子題演講後並由兩岸雙方進行提問與分享，上下午的研討分享進行的相當順利圓滿，對於兩岸青少年體育發展現況都有實質幫助表現，必能獲得具體的成效。

相信經由今天兩岸的專家演講分享，對於兩岸培養優秀的青少年運動儲備人才，能兼顧「質」與「量」的正向發展為青少年運動員日後能有傑出表現奠立優質的根基，也為我們今年度的兩岸體育交流寫下完美又具有實質成效的結尾。

中華民國高級中等學校體育總會秘書長朱彩鳳，就「高中體育總會青少年運動推動發展現況」進行討論。（中華奧會提供）