雖然中國資產市場還在防疫解封的希望和失望之間搖擺不定，但國外的大型投資者已經開始慢慢地離開場邊，準備小心奕奕地重返這個今年全球表現最差股市之一。

近幾周來，看漲中國市場的呼聲響起，花旗、美國銀行和摩根大通分析師都陸續調升了對中國市場的投資建議，並表示中國解封將提振價格已經跌到極具吸引力的消費類股。

高盛預期MSCI中國指數和滬深300指數明年的報酬率為16%，並給予中國股市「加碼」評級。摩根大通預期MSCI中國指數明年可望上漲10%。

隨著解封的可能性升高，摩根士丹利周一亦上修對中國股票的投資建議至「加碼」，同時提高消費類股的比重。美國銀行證券在11 月就由空轉多，其中國股票策略師Winnie Wu並點名網路和金融股短線上將帶領陸股反彈。

部分證據顯示，初步反彈的「第一隻腳」已在上周出現，上周恆生指數上漲6%，11月上漲近27%，創下自1998年以來最大單月漲幅。上周五人民幣創下自2005年以來最大單周漲幅。

儘管中國經濟將復甦已經逐漸成為共識，但過去幾年來一直糾纏著中國股市的監管與政治風險依然存在，投資人對於進場時機和中國資產的資本配置仍然猶豫不決。

以資產計，全球最大的財富管理公司瑞銀全球財富管理（UBS Global Wealth Management）大中華區股票部門主管Eva Lee表示，我們寧可錯過最初的10%漲幅，也要等到更清晰、更持續的政策轉向跡象出現。她在提到防疫和房地產相關政策時表示：「我們在2022年經歷了好幾次政策的出爾反爾」。瑞銀全球財富管理對中國股票給出「市場中性」（market-neutral）配置的投資建議，也就是同時建立多空部位。

第四季截至目前為止，美國機構投資人仍在繼續減持陸股ADR，估計流出金額高達29億美元。根據大摩截至11月29日的數據，11月陸股ADR的空頭押注增加11%。法國興業銀行將他們的陸股投資評級從「加碼」下修為「中性」。

今年以來，中國市場經歷了一場「完美風暴」，美中緊張關係使中國企業在美國上市交易的股票受到衝擊，信貸危機重創曾無限風光的房地產業，而嚴格的清零政策則抑制經濟增長。今年滬深300指數下跌22%、恆生指數跌20%，表現不如MSCI ACWI全球指數的下跌16%。

但撇除政治因素不談，股價和聯準會明年升息將打壓美股的前景，還是讓基金經理人不禁開始權衝起錯失良機的風險。今年以來MSCI中國指數下跌27%，使本益比來到9.55倍，低於10年均值11.29。

資產管理公司DWS亞太區投資長Sean Taylor表示，現在像許多避險基金那樣真正減持或做空中國的風險越來越大，他認明年中國有 15%～20的上漲空間，「我們認為可逢低積累解封受惠股，尤其是那些由消費者驅動的解封概念股」。