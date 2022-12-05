台東林管處將於10日在知本森林遊樂區舉辦「漫遊知森」森林派對。（台東林管處提供）

知本國家森林遊樂區擁有豐富的森林生態，台東林管處將於12月10日舉辦「漫遊知森」森林派對，藉由森林美學市集、草地音樂表演、星空浪漫夜宴、自然生態導覽4大主題，邀民眾在入冬之際安排一趟療癒身心的小旅行；而運用國產材打造的專屬木育遊戲空間，也將於10日在知本國家森林遊樂區遊客中心開放。

「漫遊知森」森林派對系列活動將於10日上午10時登場，「森情Life呼吸市集」匯集40個攤位，含括織品、陶藝、皮革、繪畫等手作文創、多肉植物及環保工藝、舒緩身心的按摩、精油和占卜，以及特色獨家美食，呈現在地生活與美學。

「森聲共響」草地音樂，帶來包含小提琴、薩克斯風、電子琴、烏克麗麗、非洲鼓、二胡及吉他等多元風格的音樂演出，民眾坐臥草地野餐跟著旋律搖擺肢體，感受融入森林的忘憂逸趣。

位於海拔100-650公尺間的知本國家森林遊樂區，蘊藏豐富的林業、鳥類及昆蟲物種，構成一間豐饒的生態教室，活動提供免費日間園區導覽，只要線上報名，便能體驗由專業解說人員帶領走讀園區、認識各類動植物的旅程。

寧靜的森林夜晚，園區也首次舉辦「摘星蟲鳴森林餐桌」，以大自然作為慢食的浪漫場域，在響著蟲鳴的璀璨星空下，邀民眾品嘗特色料理。

此外，園區遊客服務中心2樓「千根榕意境館」運用國產材打造專屬木育遊戲空間也從10日起開放，設置了螺旋木琴、進擊卡拉球、乘風破浪、木球旅行等7種互動型遊具，適合親子共玩同樂，在遊戲中感受國產木材的溫潤美好，體驗森林生態永續的教育精神。

「漫遊知森」系列活動即日起開放線上報名，日間導覽活動免費參加，以及【摘星蟲鳴森林餐桌】套票$1300含括森林餐桌、夜間導覽及入園門票，有興趣民眾可上網預購。最新活動訊息請鎖定粉絲專頁： https://m.facebook.com/profile.php?id=100064594815780