經濟部5日公布最新統計，今年第4季雖終端市場需求疲弱，經濟動能趨緩，惟隨全球疫情常態化，各國開放邊境管制，經貿交流活動逐漸恢復常軌，加上國內半導體大廠擴廠需求仍在，以及自動化生產蔚為發展趨勢，皆有利支撐我國產業用機械設備維修及安裝業產值成長動能，2022年全年產值可望重回千億元水準。

產業用機械設備維修及安裝業係指以恢復產業用機械設備正常運作為目的（含例行性保養維護）以及安裝之行業，如機械、電子及光學設備、電力設備、船舶、航空器等之維修保養，以及廠房機械等安裝服務均屬之。我國產業用機械設備維修及安裝業產值自2015年起連續4年雙位數成長，於2018年突破千億元達1,099億元。

但是到了2019年，卻因航空器維修受合約調整因素影響而略減，且比較基期已高，致產值微減0.2％；接續迎來肺炎疫情衝擊，航空器維修需求銳減，2020年產值大幅下滑19.3％；之後隨疫情趨緩，全球景氣復甦，結束二年負成長，2021年成長3.9％；2022年延續上年成長動能，累計1至9月產值809億元，大幅成長22.1％。

航空器維修、電子及半導體生產設備維修及安裝、專用機械設備維修及安裝為本產業最主要之3項產品，2021年產值合計占整體產業95％以上。我國在電子及半導體相關產業極具國際競爭優勢，激勵相關業者設備投資意願，進而帶動電子及半導體生產設備維修及安裝需求持續上揚，2014年起產值連續8年正成長，2021年產值達324億元新高水準，2022年在國內半導體大廠擴廠需求強勁推升下，累計1至9月產值277億元，成長15.1％。

受惠國內發輸配電機械維修需求穩步增加，以及自動化生產趨勢帶動相關機械設備維修及安裝，自2016年起產值連續6年正成長，2021年產值達194億元新高水準，2022年在業者持續推展設備自動化的帶動下，累計1至9月產值178億元，成長27.3％。