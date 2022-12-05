水五金為水用金屬製產品，如廚衛用水龍頭、灑水器或金屬製衛浴設備及其金屬零件產品等，2022年1至10月我國水五金出口金額12億美元創歷年同期新高，成長率13.2％，繼2021年出口額創歷年新高，成長28.8％後，續呈亮麗表現，主要受防疫觀念提升，增加感應式水龍頭等非接觸產品需求，加上疫後裝修需求帶動相關廚衛設備零配件等出口增加。

2022年1至10月美國占我出口比重55.1％，自2019年的48.0％起逐年上升，累計今年對美出口成長率為18.8％，主要出口貨品為水龍頭及相關零件與銅製衛浴設備等；我在美國市場亦連續3年正成長，自2021年起已連續2年成長率超過30％，在美國主要進口國家中表現最佳，占美國進口排名逐年上升，並超越德國、義大利現居第4位。

臺灣水五金產業具有產業鏈完整，及高品質的產品與服務，為國際衛浴設備品牌如：Kohler、Moen等進行代工製造，近年持續投入智慧製造，結合物聯網等新興科技，推出具備遠端監控、智慧控溫等衛浴設備，轉型製造高附加價值的智慧水五金產品，並推出符合各國高檢驗要求的低鉛與低重金屬溶出產品，持續提升競爭力。未來在疫後消費者更加重視健康的居家產品與智慧廚衛市場需求擴大等因素影響下，有望支撐我水五金產品出口持續成長，貿易局亦將持續透過拓銷團及參展，協助我國業者因應國際經貿變局鞏固市場。