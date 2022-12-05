台北市長當選人蔣萬安即將上任，大巨蛋案成為必考題。台北市前副市長黃珊珊今天表示，遠雄已經宣告放棄國賠。遠雄表示，新執政團隊要上來，希望將爭議擱置，讓進度往前走，但他強調營運分潤與國賠是兩個獨立事件。

遠雄發言人楊舜欽表示，大巨蛋進度不斷往前推，相關爭議也應該結束，加上一個新的執政團隊要上來，一切重新開始，把爭議擱置、讓進度往前走，營運分潤跟國賠兩件事是獨立事件，營運分潤部分談判歸談判，放棄國賠則是訴訟上考量，兩者沒有連動關係。

楊舜欽說，目前沒有與蔣萬安團隊接洽聯繫，但政策是延續，投資營運計畫書也是延續下來，從柯市長以前修正到現在，未來若蔣萬安有其他考量，認為要修正，能讓進程往前推的方式，都會尊重、配合，希望爭議先行擱置，把國賠撤掉，讓公司與市府在夥伴關係建立上有好的出發點 。

台北市體育局先前預計大巨蛋明年6月試營運，楊舜欽說，目前朝這個方向努力，工程進度剩下3％，但主要都屬於「要徑」，還是要看相關審查能告一段落，「要徑」沒有退縮的空間，會干擾到其他的工項，如果涉及「要徑」相關審查沒有通過，會影響到工項、工期，能先行施作就先行施作，目標不變。

楊舜欽表示，消防審查通過，能要等內政部的同意書，中央單位有其他考量，都予以尊重，會盡量配合。

北市府大巨蛋籌備處副執行長陳世浩說明，遠雄撤國賠、議約並非突然，營收分潤原來契約沒有訂權利金，大家認為不合理才溝通，一開始遠雄也不願意，經過5次協商遠雄才同意，遠雄先撤國賠後才重新簽約。