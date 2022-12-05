台南市南化區一處山區道路，5日下午3點發生預拌混泥車90度翻落水溝事故，一名46歲男子受困在駕駛座，經消防人員使用軍刀鉅、油壓破壞器材組，及時將人救出，幸好傷者意識清楚，還能自己走上救護車。
台南市消防局今天下午3點4分獲報，南化區北平里區道路191線1.8公里處有車輛翻覆，出動南化分隊、玉井中隊、麻豆分隊人車前往救援，現場為1輛預拌混泥車翻落至道路旁水溝，駕駛一度受困在駕駛座。
消防人員使用各式破壞器材，搶救出46歲的駕駛，其頭部有外傷，所幸意識清楚，由救護車送高雄旗山醫院。
台南市南化區一處山區道路，5日下午3點發生預拌混泥車90度翻落水溝事故，一名46歲男子受困在駕駛座，經消防人員使用軍刀鉅、油壓破壞器材組，及時將人救出，幸好傷者意識清楚，還能自己走上救護車。
台南市消防局今天下午3點4分獲報，南化區北平里區道路191線1.8公里處有車輛翻覆，出動南化分隊、玉井中隊、麻豆分隊人車前往救援，現場為1輛預拌混泥車翻落至道路旁水溝，駕駛一度受困在駕駛座。
消防人員使用各式破壞器材，搶救出46歲的駕駛，其頭部有外傷，所幸意識清楚，由救護車送高雄旗山醫院。
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