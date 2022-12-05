衛生福利部長、國衛院董事長薛瑞元（中）擔任監交人，新任國衛院長司徒惠康（右）接下印信。（李京昇攝）

國家衛生研究院5日下午3點多舉辦第7任院長司徒惠康就職典禮，由衛生福利部長、國衛院董事長薛瑞元擔任監交人，擔任院長遴選委員召集人的前副總統陳建仁、前衛福部長陳時中也出席。司徒惠康指出，會持續肩負促進全民健康與福祉的使命。

國衛院創院董事長、總統府資政張博雅、創院長吳成文、國衛院諮詢委員會召集人張德明、甫卸任的國衛院長梁賡義，以及醫藥衛生學術界許多專家學者，都出席觀禮並給予祝福。

陳建仁、陳時中致詞都提及，國內面對防疫最嚴峻的時候，國衛院在幕後擔任重要角色，讓台灣防疫成為世界典範，國衛院每個研究人員跟醫護人員一樣，都是抗疫的無名英雄。

薛瑞元表示，國衛院是國內唯一「任務導向」的醫藥衛生研究機構，感謝國衛院過去幾年疫情期間在疫苗、藥物、快篩試劑與流行病學的研發上努力不懈，提供政府在面對疫情的學術基礎，成為決策的最佳後盾，期許國衛院繼續作為國家醫藥衛生領域的智庫，一同為促進全民健康與福祉而努力。

梁賡義表示，國衛院在學術與資源整合上的努力相信是有目共睹的，這幾年也積極推動科普教育，透過媒體及國衛院自己的PODCAST頻道，傳遞正確的醫藥衛生資訊。這是第一次由院內現任人員中選出院長，讓院務可以無縫接軌的推行，感到很欣慰。

司徒惠康說，國衛院肩負促進全民健康與福祉的使命，除了繼續在癌症研究、公共衛生、精準醫療、高齡長照及兒童健康等領域努力精進，善盡培養國內醫藥衛生人才的職責外，並將持續強化國衛院學研機構的公信力，發揮協調整合資源的能力，幫助國內醫藥衛生研究的發展。