睽違兩年重新舉辦千人平安宴和搓平安圓活動，吸引不少永靖人回鄉。(頂新提供／吳建輝彰化傳真)

頂新和德文教基金會有感於傳統文化的流失，從2019年起即號召在地社區力量舉辦「永靖謝平安」活動，共席開140桌，搓了750斤的湯圓，將過去榮景重新復刻在永靖街上。(頂新提供／吳建輝彰化傳真)

頂新和德文教基金會有感於傳統文化的流失，從2019年起即號召在地社區力量舉辦「永靖謝平安」活動，重現舊時農村社會的日常，今年因疫情鬆綁，睽違兩年重新舉辦千人平安宴和搓平安圓活動，吸引不少永靖人回鄉，就連人在台灣的三鐵好手「伊登」也慕名而來，過節團圓氣氛濃烈。

「2022永靖謝平安家年華」由永安宮、永靖鄉共好協會及頂新和德文教基金會主辦，全鄉24村和社區超過1500人參與，今年除了傳統神尊出巡「繞靖」之外，頂新集團重金禮聘明華園戲劇總團壓軸演出平安戲，吸引超過5000人入場，充分感受彰化客家傳統盛會。

頂新和德文教基金會執行長蕭巧怡表示，永靖鄉是客閩文化融合的鄉鎮，過去為答謝農作豐收，每年在農曆十月十五日舉辦謝平安慶典，但後來因921讓活動淡化，直到2019年基金會與永靖共好協會努力下，讓這個傳統慶典又恢復辦理。

蕭巧怡說，不過這２年因疫情影響，今年疫情才逐漸趨緩，今年「永靖謝平安家年華」主打「家」字，從祭祀、酬神戲，到和親朋好友相揪來吃飯，就像傳統台灣歲末全村圍在一起相聚的盛況，共席開140桌，搓了750斤的湯圓，將過去榮景重新復刻在永靖街上。

永靖共好協會陳雍讓理事長表示，「謝平安」帶動永靖觀光，現場除了有巨型燈籠打卡點和實「靖」解謎數位小旅行外，還有特色市集吸引排隊人潮，希望未來能夠繼續透過謝平安活動，讓這項傳統盛會繼續傳承下去。