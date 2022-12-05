為推廣資源回收並吸引民眾了解小小的舉動對環境保護也是極為重要的貢獻，花蓮縣環境保護局規劃透過VR科技建構虛擬實境體驗資源回收知識，以資源回收動態虛擬實境體驗及淨灘活動為主題，透過動態影像、圖畫、照片、音樂、音效等元素，以生動有趣的宣導方式供民眾體驗，藉由虛擬資源回收推廣系統，期能協助民眾認同資源回收環境保護的重要性，增進資源回收成果，為保護地球貢獻力量。

原來垃圾分類還能這樣「玩」！戴上設備後，透過VR了解到花蓮的美好環境背後竟隱藏著環境危機，為了讓民眾理解垃圾減量、環保正確知識及正確分類的資源回收其重要性及意義，透過設計VR虛擬實境體驗關卡，以寓教於樂的方式讓民眾加深環境保護的重要性達到環境教育的意義。

遊戲中，各種等待分類的玩具、菸蒂、拖鞋及廚餘…等虛擬生活垃圾，瞬間就會浮現在眼前，民眾手持把手即可鎖定、拾取物品，投向虛擬回收桶。透過VR虛擬實境的故事情節，彷彿讓我們身處於現場，把資收物丟進回收桶的那一瞬間非常療癒。

周圍民眾也可以透過大螢幕同步觀看體驗者所看到的畫面，一同討論各項物品應該如何分類，增加整體體驗的樂趣。透過環境教育的VR體驗設計使民眾在娛樂的同時也充分掌握了垃圾減量及資源回收分類的知識！

花蓮縣環保局期盼透過多元的方式推廣資源回收的知識及環境保護的重要性，使民眾可以更深刻的了解環境保護是每一個人民應盡的責任，期盼共同打造永續的環境永續的花蓮。

花蓮縣環境保護局多年來結合社區、校園、協會及各項活動，致力推廣垃圾分類和資源回收。今（111）年結合台泥企業集團建置「多功能宣導車」，期望將垃圾分類、資源回收及源頭減量的環保觀念更加深入推廣至花園城市的各個角落，為讓宣傳方式更多元，於111年12月1日新搭載VR虛擬實境體驗設備，以虛擬實境的效果、活潑多元的方式，推廣正確環保觀念，加深民眾對於垃圾分類、資源回收及源頭減量的正確認知。

民眾可以透過VR體驗設計的關卡闖關，正確的回收可獲得相對應的積分，積分越高就可以獲得環保達人的稱號並獲取獎勵宣導品喔。期盼引導更多民眾一同愛地球、護環境。

若想了解更多資源回收相關訊息或宣導活動詳情，可至花蓮資源回收走透透粉絲專頁查詢。