在大型類股領漲之下，日經5日近收盤時指數急拉收紅，最後收27,820.4點，漲42.5點或0.15%。東證則收1,947.9點，跌6.08點或0.31%。

分析師指出，美國最新的就業報告並沒有帶給日經前進的方向，相反地，反而是權值股走高讓日經收紅。

迅銷大漲3.11%，這家快時尚成衣大廠上周曾表示，十一月每位顧客平均購買力增加6.5%。機器人手臂製造商發那科也漲2.73%，提供東證指數撐盤作用。

就在中國大陸陸續開始解封之際，化妝品業者資生堂上漲2.83%。由於美國公債殖利率下降，保險和銀行產業分別下跌0.9%以及0.68%。保險公司T&D控股跌3.16%，是日經指數表現最差的，銀行集團Resona控股也跌2.73%。

至於汽車類股中，豐田跌1.01%，日產跌2.72%，三菱汽車跌2.55%，因此，汽車類股也跌1.12%。